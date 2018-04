Faaborg: For første gang i 25 år måtte deltagerne i Faaborg Sportsfiskerklubs påskekonkurrence ud og fiske i snevejr. Det har været pivkoldt det meste af påsken, og det satte sit præg på den traditionsrige konkurrence. Da indvejningen på Faaborg Havn sluttede 2. påskedag præcis klokken 16, var der kun kommet 20 havørreder ind, som opfyldte mindstekravene til at blive registreret.

Per Olsen fra sportsfiskerklubben har en forklaring.

- Når vandet er så koldt, bevæger fiskene sig næsten ikke, og de æder næsten ikke noget. Vi har deltagere, der har fisket fra morgen til at aften hele påsken uden at se en eneste fisk. Andre fortæller, at de godt nok har set fisk, men de reagerede ikke - stod blot stille i vandet, fortæller Per Olsen.

Men der er små "lommer" rundt langs den fynske kyst, hvor vandtemperaturen er 2-3 grader højere, og sådan en må der have været oppe i Dalbybugten. I hvert fald lykkedes det her for odenseaneren Jim Hansen at lande påskens suverænt flotteste fisk. En havørred på 61 centimeter og en kampvægt på 2,3 kilo.

- Den er taget med Bombarda og flue, som er det, jeg foretrækker, når der er lidt vind. Hvis der ikke er så meget vind, bruger jeg som regel blink, fortæller han.

Jim Hansen er som de fleste af årets 150 deltagere i konkurrencen en passioneret lystfisker, og næsten hver weekend er han ude og dyppe krogene.

- Det sker også, at jeg har fiskegrejet med i bilen, og så fisker jeg lige lidt på vej hjem fra arbejde, fortæller han.

Jim Hansen er han i øvrigt en gammel Faaborg-dreng, - udlært i sin tid i cykel- og fiskeributikken Hardy - men i dag bosat i Odense.

Faaborg Sportfiskerklub har gode sponsorer - i alt var der præmier for cirka 34.000 kroner i år, og førstepræmien - et rejsegavekort på 6000 kroner - er der næsten sat adresse på.

- Jeg tager til Sverige for at fiske hvert eneste år, men den her tror jeg skal gå til en tur til Norge, fortæller Jim Hansen.