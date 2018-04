Fyns Politi er resten af anden påskedag og efter påske massivt til stede med øget patruljering i Odense-bydelen Vollsmose oven på weekendens knivstikkeri og formodede skudepisode omkring Bøgetorvet.

- Vi har intensiveret vores patruljering og vores indsats som den synlige del i Vollsmose for at skabe en tryghed for dem, der ikke har noget med konflikten at gøre, siger politiinspektør Johnny Schou, Fyns Politi.

Natten til søndag blev en ung mand stukket i ryggen med en kniv, og han blev bagefter indlagt på Odense Universitetshospital, men er uden for livsfare. Knivstikkeriet menes at være optakten til det formodede skyderi søndag aften omkring Bøgetorvet. Her blev fundet flere patronhylstre, som tyder på et skyderi, men der er tilsyneladende ingen, som er blevet ramt og såret.

Efter den mulige skudepisode så et vidne, avisen har talt med, en sort Mercedes stationcar i høj fart køre over for rødt fra Vollsmose Allé til højre ad Kertemindevejen i retning mod Kerteminde, og over for rødt lys i de fleste lyskryds. Omkring Bullerup drejede bilen til højre og forsvandt.

Fyns Politi fokuserer nu på, at de to episoder har forbindelse til hinanden, og afviser, at de er banderelaterede. Til gengæld er det en familie- og personrelateret konflikt mellem nogle kriminelle personer, som man delvist kender identiteten på.

- Vi har sat efterforskning i gang, og vi prøver med forebyggelse af få adgang ind i miljøerne for at høre, om der ikke er én eller anden, som kan få talt de brushaner ned og få flyttet konflikten væk fra det offentlige rum, selv om de ikke kan lide hinanden, siger Johnny Schou.

Samtidig skal Fyns Politi tirsdag eller onsdag overveje, om der skal indføres en såkaldt visitationszone i Vollsmose.

- Vi kigger på, hvad der skal til, og om det er muligt i denne situation. Det er ikke, fordi vi skal visitere alle og enhver, som færdes i Vollsmose. Meningen er at give os nogle muligheder omkring de personer, vi mener er i denne konflikt, og for at få dem stoppet

Det er langt fra første gang, der har været indført visitationszone i Odense. Det er tidligere sket under opgør mellem forskellige stridende bandegrupperinger. Senest skete det i efteråret 2016, efter at en tysk HA-rocker blev skudt i benet på en tankstation på Ejbygade. Den episode var med til at optrappe konflikten mellem personer relateret til Black Army på den ene side og personer relateret til Hells Angels på den anden.

Beslutningen om en visitationszone er op til politidirektøren på baggrund af efterforskning og en juridisk vurdering.