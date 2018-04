Nyborg: På Stiftstidendes redaktionen i Nyborg har vi overvejet, hvordan man kunne lave en rigtig maleriudstilling med Georg Nielsens værker. Vi har ikke fundet den rigtige model endnu, så i første omgang arrangerer vi en "maleriudstilling" på avisens web-site: fyens.dk/nyborg. Vi ønsker at lave en billedserie med så mange af Georg Nielsens malerier som overhovedet muligt.

Men vi kan ikke gøre det uden læsernes hjælp, så vi beder altså alle om at være med til at fejre Nyborgs flittigste maler.

Tage et godt billede af din Georg Nielsen, tilføj eventuelt en lille historie, og så lægger vi det op på hjemmesiden i et billedhjul.

En affotografering af et maleri er naturligvis ikke så godt som den ægte vare. Men hvis man gør sig umage, kan det bruges: Sluk kunstigt lys i stuen, gå om nødvendigt hen til et vindue for at få lys, pas på genskin, husk at tage billedet lige på motivet, så det ikke bliver skævt.

Fotografierne sendes til moras@fyens.dk.