gymnastik

- For det første er det vigtigt at holde kroppen ved lige. Og jeg kan lide de forskellige måder at bevæge sig på og det kreative i det. Plus at man kan hjælpe en masse mennesker, som måske har skader. Gymnastik giver positivitet og overskud, siger Mona Christensen.

- Jeg har tre hold i G94, to hold i Pjedsted og to hold i "Bevæg dig glad" (på Fredericia Idrætsdaghøjskole, red.). Desuden er jeg vikar ved Idræt i Dagtimerne og ved Parkinson Dans på I.P. Schmidts Gård, fortæller Mona Christensen.

Mens Mona var pædagog i Børnehaven 3F, havde hun hele tiden fire-fem gymnastikhold og var i en periode formand for G94. Nu er hun udelukkende instruktør, og hun har bestemt ikke droslet ned for aktiviteterne, efter hun gik på pension.

Det hele begyndte i 1967. 18-årige Mona var taget på Vejle Idrætshøjskole for at spille håndbold, men i stedet blev hun bidt af gymnastikken. Tilbage i hjembyen Dianalund på Sjælland startede hun en gymnastikafdeling med en veninde. Mona blev chef for børneafdelingen og lærte at tage ansvar.

Hun er i kontakt med næste alle aldersgrupper. Der er motionshold for gymnaster fra 20 til 82 år. Der er et hold for demente. Og så er hun instruktør på multiholdet for børn mellem fire og 14 år, som ikke trives på andre hold. Det kan for eksempel være børn med diagnoser, eller børn, der mangler selvtillid.

- Jeg holder rigtigt meget af alle mine hold. Jeg har sagt ja til at fortsætte på dem alle til vinter. Så jeg fortsætter med otte-ni hold, siger Mona Christensen.

Når man har så mange forskellige hold, gælder det om at være opmærksom på gymnasternes ønsker. Man skal ikke være for låst af et træningsprogram.

- På multiholdet kan det være, jeg har et barn, som bare vil trækkes rundt med en hulahopring hele træningen. Næste gang kan det være, han vil hoppe på airtrack hele tiden. Det skal jeg være klar til at møde, og så ved jeg som instruktør, at han også oparbejder muskler, når han bliver trukket rundt på den måde, fortæller Mona Christensen.

Forårets opvisninger er altid et højdepunkt.

- Her skal børnene vise det frem, de har trænet i syv måneder. De sommerfugle, de har i maven... Det er en glæde at opleve, siger Mona Christensen, der ved mandagens store G94-opvisning havde jobbet som speaker.