86-årige Kristian List er et naturtalent, når det handler om at fortælle livshistorier. Som uddannet journalist og ansat på avisen Fyns Socialdemokrat i en menneskealder har historiefortælling været hans levebrød. En glødende interesse for samfundsforhold og historie fik han ind med modermælken i barndomshjemmet på Sydfyn, hvor han voksede op under krigen.

- Vi kørte hjem og snakkede om, at nu var vi besat, og hvad mon det betød. Da jeg kom hjem, stod min mor med noget mørkt stof, som hun målte op til stue-gardin. Da var der beordret mørklægning allerede fra samme aften. Vi boede meget langt ude bag skove, bakker og mose for enden af en blind vej, som de kaldte Pavegyden.

- Da vi kom i skolen, da var både første- og andenlæren altrerede og stod og talte sammen. Efter en kort konference fik vi at vide, at skolegangen var aflyst den dag. Jeg var i den situation, at vi gik kun i skole hveranden dag, for de ældre klasser skulle jo have skolen dagen efter.

- Jeg har mange minder fra krigen. Jeg er født i 1931 og begyndte i den lille landsbyskole i Lunde i 1939. Jeg gik i anden klasse, da min sidekammerat og jeg cyklede i skole 9. april om morgenen. Jeg kan lige nøjagtig udpege, hvor de tyske maskiner kom flyvende hen over trætoppene. I øvrigt ud for den gård, der hed Grønnegården i DR's serie Arvingerne. Langkildegård, hedder den.

Et af hans yndlingsemner er hans sydfynske barndom under anden verdenskrig.

Kristian List Født i Lunde på Sydfyn i 1931.Udlært kontorist på Stenstrup Teglværkkontor. Elev på A-pressen i Svendborg efter aftjent værnepligt. Ansat på Sjællandsposten i tre år fra 1958. Gift med Else List i 1955. Har to børn. Journalist, redaktionssekretær og redaktionschef på Fyns Socialdemokrat senere Aktuelt fra 1961 og frem til pensionen.

Det er ikke kedeligt at høre Kristians Lists historier, og han har været så venlig at dele ud af et par stykker til ære for Stiftstidendes læsere.

Fynske Kristian List på 86 år er pensioneret journalist og redaktionschef. Han bobler over med gode historier fra et langt liv med pressearbejde i Danmark og resten af verden.

Historierne bringer til tider Kristian List helt ud på kanten af stolen, og pludselig springer han op og farer over efter et billede eller en bog i seniorlejligheden på Pjentedamsgade.

Midt i en historie henter han et luftfoto af barndomshjemmet og peger på det lille kvistvindue i huset.

- Vi boede på en lille husmands-ejendom. Min bror, der var fem år ældre end mig, og jeg havde værelse oppe på loftet. Fra vores loftsvindue kunne vi se bombardementerne af Kiel, Flensborg, Raastock, Lübeck og alle de nordtyske byer. Der skete det, når vi var kommet i seng ved ni halv ti-tiden, så var vi dårlig faldet i søvn, før vi vågnede ved en brummen af for eksempel 850 flyvende fæstninger, amerikanske B- et-eller-andet, der var på vej til at bombardere hele Nordtyskland. Så stod vi op på en stol og kiggede ud af tagvinduet, og så så vi lyskasserne dernede fra feje hen over aftenhimlen for at fange de angribende fly. Og så begyndte bomberne at falde. Bom, bom, bom, siger Kristian List, der gerne krydrer sin historie med lyde og fakter.

- Vi oplevede også, at om morgenen, når vi kom ud, lå der nogle gange staniol-strimler på markerne. Det var noget, man havde smidt ud for at forvirre de meget primitive forsøg på en radar, man havde dengang, fortæller han, mens nye minder vælter ind over ham.

- Jeg kan huske en aften i februar, jeg kom hjem fra en legekammerat klokken halv syv, og det var buldrende mørkt. Jeg hørte en underlige susende lyd - så blev himlen oplyst af et nærmest halogen-lygtefarvet - helt blåvidt lys. Et øjeblik efter lugtede det mærkeligt. Det var spærreballoner, som man havde sat op omkring de tyske byer i en bestemt højde, så flyverne ikke kunne dykke lavt over byerne. Ballonerne kunne rive sig løs og drive nordpå. Den der lyd, jeg kunne høre, var spærreballonens stålwirer, der slæbte langs jorden. Nogle gange hang de også fast i et levende hegn. Om morgenen kunne vi se på marken, hvordan stålwiren havde slæbt hen ad jorden.