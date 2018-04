Nyborg skal bruge 2,1 millioner kroner på ansøgningerne om at komme på Unescos liste over verdens kulturarv.

Nyborg: Hvis Nyborg Slot og by havner på Unescos liste over verdens kulturarv, betyder det uden tvivl et kæmpe boost til turismen. Det viser al erfaring - senest fra Christiansfeld i Sønderjylland, der kom på listen i 2015.

Men vejen til Unesco er lang og ikke mindst kostbar.

Nyborg Byråd vedtog på sit seneste møde enstemmigt at bevilge 2,1 millioner kroner til arbejdet med ansøgningen til Unesco, der jo er FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab.

Unesco i Danmark I Danmark er foreløbig ni emner optaget på Unerscos verdensarvliste: Christiansfeld, Ilulissat Isfjord i Grønland, Jelling-monumenterne, Kronborg, Kujataa, nordbo og inuitlandbrug ved indlandsisen i Grønland, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Roskilde Domkirke, Stevns Klint og Vadehavet.



Trelleborgene rundt om i Danmark, molerklingerne ved Limfjorden, Aasivissuit - Nipisat, inuit jagtområde mellem indlandsis og hav i Grønland og Frederiksstad med Amalienborg i København er i forslag til listen.

I første omgang skal der bruges 300.000 kroner i år - svarende til et halvt års arbejde med ansøgningen til den såkaldte tentativliste - det vil sige en foreløbig optagelsesliste.

I begyndelsen af sommeren melder Kulturministeriet så ud, hvilke enmer, der komme med på denne liste, og hvis Nyborgs projekt er med, skal der findes mange flere penge til det videre arbejde: I 2019 gælder det 1,2 millioner kroner til en hovedforfatter, indkøb af faglig bistand, studierejse og til en tryksag, der forklarer offentligheden, hvad der foregår.

I 2020 skal de sidste 300.000 kroner så bruges til et halvt års arbejde for hovedforfatteren, der er en medarbejder hos Østfyns Museer.

Nyborg har valgt at kalde sit projekt for "Nyborg Slot og by - Parlementsby og Reformationshovedstad".

Byrådet vedtog bevillingen uden den store debat. Socialdemokraternes Jesper Nielsen gav dog ansøgningen en hilsen med på vejen:

- Det er lige før, jeg råber hurra. Vi kan ranke ryggen, fordi vi bor i en by, der er på vej mod Unescos verdensarvsliste. Se bare Christiansfeld, hvor optagelsen på listen betød en fem-dobling af besøgstallet.