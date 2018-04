Odense Kommune har uddannet 16 gruppeledere til at stå for "Fortæl for livet"-grupper. Håbet er, at samtalegrupperne kan forebygge ensomhed hos nogle af kommunens ældste borgere.

Forebyggelseskonsulenterne i Odense Kommune har erfaret, at der i kommunen er et stigende antal borgere over 90 år, som klarer sig selv, men som er i fare for at blive ensomme.

Derfor har kommunen uddannet 16 frivillige gruppeledere til at stå for samtalegrupper efter konceptet Fortæl for livet, der bringer folk sammen i grupper, hvor livshistorier er omdrejningpunktet.

Fortæl for Livet Fortæl for Livet er et socialt projekt hos Fonden Ensomme Gamles Værn, som skaber nye fællesskaber i alderdommen. Hensigten med Fortæl for Livet er, at deltagerne lærer sig selv og hinanden bedre at kende. Fortæl for Livet-grupperne består af 4-6 ældre og en gruppeleder. Gruppen mødes over et antal gange, hvor gruppelederen fra gang til gang guider samtalen om livsfortællingerne, sørger for at alle bliver hørt og spørger ind til fortællingerne, så de bliver vedkommende for hele gruppen.



Fortæl for Livet er for alle ældre. Der er ingen aldersgrænse, men deltagerne er oftest fra 75 år og op. Det er ofte mennesker som bor alene og som har mistet nære relationer. Grupperne findes på fx plejehjem, aktivitetscentre, væresteder og sociale cafeer. De arrangeres af frivillige og profesionelle i ældresektoren, som er uddannet gruppeleder i Fortæl for Livet

Den 11. april inviteres borgere over 90 år til at deltage i et arrangement i Ansgar Kirke, hvor kommunen fortæller om samtalegrupperne, og hvor Jens Peter Madsen fra Odense Fortællekreds underholder med en god historie.

Efter mødet vil der blive dannet samtalegrupper, som det forventes kan starte op i løbet af maj.

- Vi håber, at vi kan skabe mulighed for nogle nye fælleskaber og kontakter med projektet her, og vi håber, det kan modvirke ensomhed og give noget livsglæde. Det er formålet med Fortæl for livet, siger Jenny Havn, rehabiliteringsleder i Odense Kommune.

Hun fortæller, at kommunen i første omgang har målrettet projektet for folk over 90 år, fordi det er dem, der oplever, at folk omkring dem falder fra.

- Senere vil vi måske udvide med flere aldersgrupper, tilføjer Jenny Havn.

Rådmand Søren Windell (K) glæder sig over initiativet, som han ser frem til at følge.

- Ensomhed er et højt prioriteret område for mig, og vi skal absolut have gjort ved ensomheden blandt ældre. Fortæl for Livet et et fantastisk initiativ, hvor vi bringer mennesker sammen, som får mulighed for at tale om deres livserfaringer, sorger og glæder. Det er et godt eksempel på, hvordan vi som kommune kan gå ind og støtte op om civilsamfundet og de mange ressourcer, der er derude, siger rådmanden.

Mange er blevet inviteret til arrangementet 11. april af kommunens forebyggelseskonsulenter, men andre interesserede over 90 år kan også møde op. Det er klokken 10 til 12 i Ansgars Kirke.