Skuespilleruddannelsen Skuespilleruddannelsen ligger i Odense, København og Aarhus.I Odense holder uddannelsen til på fjerde sal i musik-, teater- og konferencehuset Odeon. Gennem en optagelsesprøve bliver der hvert år optaget syv ansøgere. Ved seneste optagelse i januar var der 880 ansøgere. Gennem den tre-årige uddannelse får de studerende træning i følgende fag: - Træning af instrument, hvilket blandt andet dækker over den studerendes egen krop og stemme. Gennem eksempelvis dans og sangteknik skal den studerende kunne beherske stemmen og kropslige færdigheder som fleksible redskaber i forskellige scenekunstneriske udtryksformer. - Dramatisk træning, så de studerende kommer til at beherske dramatisk metode i forskellige scenekunstneriske udtryksformer. - Teoretiske fag, som giver kunstnerisk baseret viden om praksis og metoder inden for skuespil samt videnskabelig baseret viden og viden om teori inden for relevante dele af de kunst- og/eller samfundsteoretiske fagområder. Ca. 20 % af de uddannede skuespillere bliver fastansat på et teater resten arbejder freelance. (Kilde: DDSKS dimittendundersøgelse 2016)

Hella Joof, Laus Høybye og Paprika Steen hænger og smiler ud gennem glas og ramme på fjerde sal i Odeon i Odense. Det er Den Danske Scenekunstskoles egen "hall of fame". Hvis skuespillerskolens tidligere studerende kunne danse ud af portrætterne, ville de måske gøre det, for en svag brummen fra en bas lokker og leder ind i et dansestudie længere nede ad gangen.

Det tog Simon Kongsted fem forsøg at komme ind på uddannelsen, mens Andrea Øst Birkkjær måtte søge fire gange. Kimmie Liv Sennov blev optaget i første hug.

Det kræver viljestyrke at uddanne sig som skuespiller - hvorfor vil I gerne det?

- Jeg tror aldrig, at jeg er blevet færdig med at lege - jeg elsker at klæde mig ud, og så er det sindssygt sjovt at lege, at jeg er en anden, griner Andrea Øst Birkkjær.

- Jeg synes, at det er spændende at gå på opdagelse i at være andre personer. Det er et studie i mennesker samtidig med, at det er vildt sjovt og legende. Der er et fedt nørderi i det, siger Simon Kongsted.

Når de tre studerende er færdiguddannede, ser de ikke sig selv i et bestemt job, for i skuespillerbranchen skal man passe på med at låse sig fast på filmlærredet eller scenegulvet, fortæller de.

- Jeg vil gerne det hele, og uddannelsen åbner heldigvis op for en masse muligheder. Blandt andet også at lægge stemme til ting, så man kan sagtens bruge uddannelsen til mere end teater eller film, siger Andrea Øst Birkkjær, mens hendes medstuderende nikker bekræftende.