Vejle Boldklub har fortsat ikke vundet i forårets kampe i 1. division.

Mandag blev det til den femte uafgjorte kamp på stribe, da Vejle kun fik 1-1 med hjem fra besøget hos HB Køge.

Da Vendsyssel samtidig måtte nøjes med 0-0 hjemme mod Fremad Amager, er både Viborg og Esbjerg igen i spil til førstepladsen og dermed direkte oprykning til Alka Superligaen.

De fire øverste hold ligger inden for tre point i tabellen.

Før mandagens opgør havde Vejle i foråret hentet tre gange 0-0 og spillet en enkelt kamp 1-1, og også mod HB Køge var vintersalget af topscorer Dominic Vinicius mærkbart.

Vejle kom til et par muligheder i kampens start, men uskarpheden var markant, før det gik galt i den anden ende.

Efter 18 minutter dundrede hjemmeholdets Lee Rochester Sørensen bolden i mål fra omkring 22 meters afstand, og endnu et pointtab var sat i søen for Vejle.

Fem minutter før pausen udlignede Allan Sousa til 1-1 på straffespark.

I anden halvleg fik Lee Rochester Sørensen en enorm mulighed for at blive dobbelt målscorer, men fri midt for mål skød han over.

I overtiden brændte Vejles Peter Utaka en stor hovedstødsmulighed.

Også Vendsyssel, som overtog førstepladsen i den seneste spillerunde, smed point.

0-0 sluttede hjemmekampen mod Fremad Amager, som i det meste af anden halvleg spillede mod ti mand, efter værternes Kristian Riis fik rødt kort.

Vendsyssel har som Vejle 43 point.

Viborg rykkede op på tredjepladsen med en 2-0-sejr hjemme over FC Roskilde, og også Esbjerg høstede fuldt pointudbytte via 5-2 hjemme over Nykøbing FC.

Viborg og Esbjerg har henholdsvis 41 og 40 point.

Thisted har 39 point efter 1-1 ude mod Skive.