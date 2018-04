Hans Bjergegaard, formand for Assens Forsyning, siger, at forsyningsselskabet ikke gør andet end at løse de opgaver, kommunen har stillet i sin spildevandsplan.

Det er ikke Assens Forsyning, forbrugerne skal være vrede på. Det er budskabet fra Hans Bjergegaard, som er formand for forsyningsselskabet. Assens Forsyning følger nemlig bare de retningslinjer, politikerne har udstukket, lyder det. - Som formand ønsker jeg ikke at udtale mig mere end at sige, at Assens Byråd har vedtaget en spildevandsplan. Den indeholder mange detaljer om, hvad man ønsker af kloakering i Assens Kommune. Den følger vi slavisk, fordi det er vores opgave. Det er alt, hvad vi gør, og det koster det, som det nu engang koster, siger han.

Nonprofit selskab