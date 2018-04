Indsigt

Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, vil sammen med borgmester Søren Steen Andersen (V) forsøge at finde billigere løsninger til kloakseparering samt sænke vandafledningsafgiften i kommunen.

- Formand for Assens Forsyning, Hans Bjergegaard, siger, at forsyningsselskabet blot følger kommunens spildevandsplan, og at det er derfor, man har valgt en dyrere metode til kloakseparering. Er der for skrappe krav i spildevandsplanen?

- Jeg ved ikke, om jeg vil sige, der er for skrappe krav. Jeg synes ikke, det er et dækkende svar fra formanden. Han er trods alt i spidsen for et selskab, der træffer beslutninger om prisforhold og løsninger. Det er ikke os, der sidder med den konkrete viden om, hvilke løsninger der er. Men når forslagene ikke er bedre, må vi jo hjælpe dem. Jeg forstår ganske udemærket, at 50.000 til 100.000 gør ondt. Forsyningen burde være i stand til at pege på andre løsninger.

- Hvad skal dem, der ikke har 50-100.000 kroner til kloakseparering gøre?

- Det er en rigtig svær situation. Der er enlige ældre og ældre par, som ingen mulighed har for at gå ned i banken og låne penge. Jeg kan ikke anvise en god løsning. Man kan håbe på, at nogle vil hjælpe og låne dem pengene. Både borgmesteren og jeg er inde i drøftelser om, hvad man kan gøre. Vi vil gøre, hvad vi kan for at finde løsninger, der ikke hedder 50.000 til 100.000 kroner.

- Michael Møller Larsens Facebookgruppe "Stop Assens Forsyning i at hive penge op af vores lommer" har på under to uger fået mere end 1600 medlemmer. Gør en sådan gruppe indtryk på jer politikere?

- Det her fænomen med prisstigninger på vandafledningsafgiften i Assens Kommune, er vi ikke stolte over. Det er en økonomisk byrde i et omfang, som er til negativ side.

- Men hvorfor godkendte I prisstigningen til de 70 kroner i vandafledningsafgifti i byrådet, hvis I ønsker lavere priser?

- Der var ikke anden mulighed end at godkende prisstigningen til de 70 kroner, eller at lade Assens Forsyning gå fallit. I 2018 får forbrugerne en regning på 70 kroner per kubikmeter, det kan vi ikke ændre. Men vi bruger resten af 2018 på at overveje, om vi skal ændre ejerstrategien, så vi får mere indflydelse på, hvad der foregår i den bestyrelse. I dag kan byrådet medlemmer i bestyrelsen træffe beslutninger, uden de skal spørge de øvrige i byrådet. En løsning kan også være at pålægge forsyningsselskabet en maksimal pris per kubikmeter, som de så skal indrette deres strategi efter.

- Hvilke ændringer ville et maksimumbeløb på vandafledningsafgiften medføre i strategien?

- Det vil betyde et lavere ambitionsniveau, altså at det vil tage flere år at lave de samme investeringer. Som det er nu, falder prisen først i 2027 igen. Spørgsmålet er, hvor meget det betyder for bosætningen, at vi er dyrere end de andre de næste otte år.

- Hvad er din personlige holdning?

- Som mægler og den, der ser på tallene udefra, synes jeg ikke, det er heldigt. Vi har ikke pæn fremgang som andre kommuner i handel med ejendomme. Det her er et skud det forkerte sted, og vi får sværere ved at opfylde ambitionerne om flere indbyggere. Jeg så gerne, vi gjorde alt, hvad vi kunne for at komme lavere ned i pris nu og ikke skulle vente otte år.