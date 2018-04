Boji Gaard trængte til at komme væk fra computeren og støvsugeren hjemme i Munkebo. Nu har han fået foden under egen køl og var mandag én af de første forårskåde bådejere i marinaen

Kerteminde: I syv lange dage - en hel påskeferie faktisk - har han siddet og trippet derhjemme, ventet på at vejret blev egnet til en tur i marinaen. For det duer altså ikke at klargøre sejlbåd, mens sneen daler ned eller sibirisk kulde puster med 10 sekundmeter. Så da solen endelig kiggede frem 2. påskedag og Kerteminde Marina vågnede af sin vinterdvale var Boji Gaard én af de første på pletten. Nyt på marinaen Havnekontoret har brugt vinteren på forskellige forbedringer af marinaen. Her er en oversigt:

Der er kommet ny indhegning af legepladsen ved havnekontoret. Affaldsgården er blevet større.

Der er lagt skridsikkert underlag på rampen ved kajakklubben.

Der er etableret afløbsplads til "gråt vand" fra autocampere i hjørnet af vinterpladsen mod havnekontoret.

Badrum og toiletter er renoveret og rengjort.

Afvanding af parkeringspladsen mellem dykkerklubben og Restaurant Marinaen bliver lavet i løbet af foråret.

Havnekontoret har brugt vinteren på forskellige forbedringer af marinaen. Her er en oversigt: Han blev i august 2017 den stolte ejer af en 32 fods sejlbåd ved navn "Enjoy." En bedaget dame, der dog trænger til en kærlig hånd, før hun kan blive inviteret med på eventyr. - Jeg meldte mig ind i sejlerskolen sidste år for at prøve noget nyt, og da jeg nåede til sommerferien fandt jeg ud af, at jeg ville have en båd. Jeg arbejder med it og ville gerne lidt mere ud af kontoret, fortæller Boji Gaard.

Færøsk blod i årerne

Måske er det den færøske blod i årerne, der trækker mod havet: - Det er meget nyt for mig det hele, men min far sejler som skibskok på Grønland, og min bror sejler med en trawler i Barentshavet, så de kan jo tage mig i lære, fortæller Boji Gaard. Han er selv opvokset i Odense, bor i dag i Munkebo med sin kone og parrets to børn på ni og ti år, og båden i marinaen er et behændigt påskud for at komme lidt væk hjemmefra. - Det bedste ved at sejle er, at man ikke kan lave andet imens. Der er ingen støvsuger. Ingen græsplæne, der lige skal slås. Det er en form for meditation. Man kommer lidt væk fra det hele, fortæller han.

Vinden bestemmer sommerferien