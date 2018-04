Michael Møller Larsen fra Vissenbjerg har startet en protestgruppe mod Assens Forsyning, der på under to uger allerede har fået over 1600 medlemmer. Han kritiserer forsyningen for at hæve vandafledningsafgiften og samtidig kræve at borgere uden kloakseparering på deres grund betaler mellem 50.000 og 100.000 kroner for at få lavet en sådan.

Vissenbjerg: Først hævede Assens Forsyning vandafledningsafgiften til 70 kroner per kubikmeter, som er den næsthøjeste pris på Fyn, kun overgået af Ærø. Kort efter indkaldte Assens Forsyning til borgermøde, hvor det blev oplyst, at det, med den metode forsyningen har valgt til kloakseparering, vil koste de enkelte grundejere mellem 50.000 og 100.000 kroner at få lavet. Det sidste var grunden til, at Michael Møller Larsen fra Vissenbjerg fik nok. Prisstigningen Assens Forsyning hæver prisen for en kubikmeter spildevand med 27 procent til 70,34 kroner og kommer dermed i top på Fyn kun overgået af Ærø.Assens Forsyning begrunder prisen med store investeringer i dels kloakering i det åbne land, dels kloakseparering, det vil sige adskillelse af regnvand og spildevand. Det sidste sker for at forberede ledningsnettet til, at alt spildevand fra 2027 skal føres til et centralt renseanlæg i Assens. Forsyningen understreger dog i sine redegørelser til politikerne, at de strækninger, der separeres har meget gamle rør, der er 50-60 år gamle og alligevel burde udskiftes i løbet af 10-15 år.Alternativet til et nyt renseanlæg - at renovere og udbygge de eksisterende - ville i følge Assens Forsyning blive dyrere end at bygge et nyt. Han startede protestgruppen "Stop Assens Forsyning i at hive penge op af vores lommer" den 22. marts, og gruppen har allerede fået over 1600 medlemmer. - Jeg lavede gruppen i frustration. Jeg synes, vandet er blevet meget dyrt, og jeg kan ikke forstå, hvorfor det er den dyreste metode, man vælger til kloakseparering. Jeg kan ikke se, hvordan vi selv skal skaffe så mange penge. Vi har taget det sidste lån, vi kan i huset, så jeg ved ikke, hvad vi gør, siger 33-årige Michael Møller Larsen.

- Flere kan ikke betale

Han mener, at der er flere, som kan få problemer med at betale for kloaksepareringen. - Jeg tror ikke, der er særlig mange, der bare lige kan betale. Mange sidder i huse, der ikke engang har kostet en million kroner. Deres grund bliver ikke 100.000 mere værd af, at de skal betale 100.000 for kloakseparering. Mange har netop købt et billigt hus, fordi det skulle kunne hænge sammen med økonomien, siger han. Michael Møller Larsen forsøgte tilbage i januar at kontakte Assens Kommunes borgmester, Søren Steen Andersen, da han hørte om prisstigningen på vandafledningsafgiften. Men borgmesteren fortalte ifølge Michael Møller Larsen, at byrådet ikke kunne gøre noget. Politikerne har nemlig ingen mulighed for at afvise en prisstigning, sådan som ejerstrategien er skruet sammen i øjeblikket. - Jeg synes, det er mærkeligt, byrådet skal godkende prisstigningen, når det alligevel ikke kan sige nej til det. Men nu hvor vi er 1600 medlemmer i gruppen, begynder politikerne måske at høre efter. Hvis vi bliver 3000, hører de nok endnu mere efter, siger Michael Møller Larsen.

Vil gerne skifte forsyning