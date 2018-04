Svendborg: Påskefreden har der ikke ligefrem hersket i Dansk Folkeparti i Svendborg. Og turbulensen fortsætter.

Kenneth Hørdum, der trådte ind i bestyrelsen i DF Svendborg ved den seneste generalforsamling i begyndelsen af marts, træder nu ud af bestyrelsen.

I et brev sendt til Jakob Broegaard, formand for lokalbestyrelsen i Svendborg, og Poul Lindholm, partisekretær i Dansk Folkeparti, begrunder Kenneth Hørdum sin beslutning med, at han ikke blev inddraget, da lokalbestyrelsen vedtog at indstille til partiledelsen, at byrådsmedlem Morten S. Petersen skulle ekskluderes fra Dansk Folkeparti.

Jakob Broegaard forklarer, at han har prøvet at få fat på Hørdum, der var i Spanien for at arbejde.

- Jeg har forsøgt på at kontakte ham per telefon og nåede så vidt, at jeg kunne høre en spansk telefonsvarer, og den har jeg ringet et par gange på, og så har jeg ikke kunne gøre mere. Jeg kunne ikke forstå, hvad der blev sagt, siger lokalformanden.

Men det er ikke sandt, hævder Kenneth Hørdum.

- Jeg har ikke modtaget nogen opkald, siger han.

- Jeg havde min telefon med, og alle andre har kunnet ringe mig op. Og jeg er sådan set også på mailen, og hvis jeg flyver, tjekker jeg mail i lufthavnen, så de kunne bare have sendt en mail om, at jeg skulle kontakte dem, eller have lagt en besked. Så havde jeg kontaktet dem, siger han.

Jakob Broegaard forklarer desuden, at han forsøgte at tage hensyn til det nyvalgte bestyrelsesmedlem.

- Jeg tænkte, at han var helt ny i bestyrelsen, og det her var noget gammelt noget, vi rumsterede i, så jeg har et eller andet sted syntes, det var synd for ham, at han skulle stikke hovedet ind i sådan en hvepserede, når vi nu ellers var blevet enige om på generalforsamlingen, at vi skulle til at kigge fremad, siger Broegaard.

Men Kenneth er jo en voksen mand, så han må vel selv bestemme, hvad han kan kapere. Han ville gerne have været hørt som nyt, fuldgyldigt medlem af den her bestyrelse. Det er han ikke blevet. Kan du forstå, at han synes, det er underligt?

- Nej, det kan jeg sådan set ikke. Og jeg har jo skrevet det højt og tydeligt, at det var en enig bestyrelse og i parentes, at Kenneth Hørdum var bortrejst, så jeg har ikke lagt skjul på, at han ikke var med i det, siger formanden.

Heller ikke her har han og Hørdum samme opfattelse af tingene.

- Det har jeg ikke læst nogen steder, siger han om formuleringen, Broegaard refererer til.

Fire ud af bestyrelsens fem medlemmer stemte for at indstille Morten S. Petersen til den eksklusion, som nu har fundet sted. Og en sådan flertalsbeslutning ser Poul Lindholm, partisekretær i Dansk Folkeparti, ikke de store problemer i.

- Det er jo bedst, hvis man er til stede. Ellers må et flertal træffe en beslutning. De stod jo over for en beslutning, de ville træffe her og nu. Og det er fire mod én, der har besluttet det, så selv om Hørdum havde været til stede og havde stemt imod, havde det ikke ændret noget, siger Poul Lindholm.

Kenneth Hørdum, der også angiver bagtaleri i bestyrelsen som grund til at træde ud af bestyrelsen, overvejer nu, om han også vil melde sig ud af partiet.