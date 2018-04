Hvis man spørger brugerne af Skamby Multihus, er ét helt sikker: Samlingsstedet har pustet nyt liv i en by, som efter lukningen af Skamby Friskole i 2012 var under stærk afvikling.

Familien Jakobsen: Max på 73 år, Robin på 46 år og Oliver på 13 år

Er Skamby Mulithus noget du har brugt, Oliver? - Ja. Jeg har været til mine bedsteforældres fødselsdag. Far, skal jeres kobberbryllup ikke også holdes her? Og guldbryllup? - Jo, det skal da også være derinde, griner Robin. Har I brugt det til andet end fødselsdag? - Vi var ovre og se håndbold på storskærm, siger Oliver, hvortil Robin supplerer: - Ja, og fællesspisning. - Så kommer man til at snakke med nogen, man ikke lige snakker så meget med, smiler Max. Du har jo boet her i mange år Max. Hvad synes du om, at der er kommet et samlingssted? - Før var der jo bare en gammel kedelig skole. Det har jo manglet med sådan et multihus. For der er intet forsamlingshus, der er ingenting, før det her kom i gang. Det har temmelig meget at sige at have et sted at samles.

Robin Birch, formand i Skamby Boldklub

Tidligere var der kun Skamby Boldklub. Blev det brugt lige så meget, som Skamby Multihus bliver brugt nu? - Nej, det gjorde det ikke. Men det var det største samlingssted, vi havde, men byen havde ikke et rigtig sted for foreningslivet. Med multihuset har vi et fælles sted og en fællesnævner for, hvad der skal ske. Føler du, at folk har lært hinanden bedre at kende gennem Skamby Multihus? - Meget bedre. Heroppe kommer vi på kryds og tværs og i alle aldersgrupper. Vi har jo nogle fantastiske grupper, og vi snakker mere sammen end før. Synes du, at der er plads til både boldklubben og multihuset? - Absolut. Vi arbejder meget sammen, for sammen gør vi det stærkere. For eksempel arbejder vi sammen om Troldefesten, som ligger her i august.

Bodil Haugsted Arndal, formand i Skamby Sogns Menighedsråd