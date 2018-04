De fleste kirkelige handlinger har den seneste uges tid omhandlet Jesus død og korsfæstelse, men Asperup Kirke ved Båring ville det anderledes anden påskedag.

Her kunne børnefamilier fra nær og fjern lade sig underholde af børneteatergruppen Triofabula, som havde valgt at opføre fortællingen om Noas ark. Til lyden af fløjtespil fik Noa besked fra Gud, om at bygge en ark og fylde den med dyr. De mange børn, som var dukket op, hjalp med at klappe dyrene frem. Først var det edderkopper, så fugle, katte, giraffer, aber og til sidst kunne lyden af elefantskridt høres. Da arken var fyldt, startede syndfloden, og først da en due kunne fortælle Gud, at syndfloden var væk, og jorden igen var tør, kunne dyrene lukkes ud.

Det var især de mange dyrelyde, som bragte grinene frem, og det er da heller ikke tilfældigt, at valget er faldet på historien om Noas og arken. Påskens dystre historie kan nemlig ifølge sognepræst ved Asperup Kirke Anders Henriksen være en stor mundfuld.

- Vi vil gerne forsøge at skabe kontinuitet, så børnene både kommer til jul og påske og andre højtider i løbet af året, og ja. Det er påske, men det er måske ikke så munter en historie at fortælle til børn, derfor er valget faldet på Noas Ark, og Triofabula gør det jo sjovt, forklarer han.

Ud over bibelfortællingen bød kirken på en påskeflødebolle, som faldt i god smag hos mange.