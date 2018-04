Et aktivitetsudvalg under Søndersø Borgerforening skal arrangere aktiviteter, der kan skaffe kapital til et multi- og samlingshus i Søndersø.

Søndersø: Et nyt aktivitetsudvalg med 11 medlemmer har som eneste opgave at leve op til sit navn og arrangere forskellige aktiviteter for borgere i Søndersø og omegn.

Aktivitetsudvalget er valgt som en gren af den nydannede Søndersø Borgerforening, der skal være støtteforening for Søndersø Multi- og Samlingshus, som efter planen skal ligge i byens gamle mejeri.

Men det kræver kapital at gøre drømmen om et multi- og samlingshus til virkelighed, og det er her, at aktivitetsudvalget blandt andet skal bidrage.

Udvalget består af Tara Prendergast, Bodil Petersen, Susanne Ranthje, Nanna Henriksen, Susan Nielsen, Camilla Veber, Solveig Kringlum, Kirsten Staffensen, Peer Damm, Poul Erik Erlingsen og Ida Tokehøj.

Sidstnævnte, Ida Tokehøj, blev på den stiftende generalforsamling valgt som formand for borgerforeningen, der siden har konstitueret sig med Grete Pedersen, kasserer, Pia F. Larsen, sekretær, Poul Erik Erlingsen, aktivitetsansvarlig, Peer Damm, repræsentant i styregruppen for Søndersø Multi- og Samlingshus.