I Sverige er det slut med give en hundredlap for en flyrejse til Berlin eller London, efter at der fra starten af april er indført en ny flyskat.

For fremtiden skal luftfartsselskaberne betale 60 kroner i skat per passager for en indenrigsafgang og rejser til EU. Mellemlange rejser beskattes med 250 kroner, og de længste oversøiske rejser med 400 kroner.

Alt sammen i svenske kroner. I danske kroner svarer det 43,50 kroner, 181 kroner og 290 kroner.

Det er op til luftfartsselskaberne, om de vil lægge skatten direkte på billetprisen. Det har flere af dem dog allerede gjort.

Regeringen siger, at formålet med den nye flyskat er at beskytte klimaet.

- Formålet med skatten er at minimere CO2-aftrykket fra flyrejser, efter at der er sket en brat stigning i flyrejser, skriver klimaminister Isabella Lövin fra Miljøpartiet i en kommentar i avisen Dagens Nyheter.

Det har fået SAS og Norwegian til at rasle med sablen over for regeringen.

Men rejsehjemmesiden Kiwi har i en undersøgelse vist, at Sverige allerede er et af verdens 10 billigste flylande, skriver mediet SVT. Flybrændstof er til eksempel ikke belagt med afgifter.

Under debatten om flyskatten har det været påpeget, at folk i Sydsverige måske vil søge mod lufthavnen i København for at slippe uden om skatten.

Flere har sat spørgsmålstegn ved effekten på klimaet. Men en meningsmåling, som Sifo har foretaget for Svenska Dagbladet, viser, at svenskerne er forholdsvis positive over for den nye flyskat.

48 procent siger, at de er "meget positive", mens 33 procent er meget eller noget negative over for flyskatten.

Karin Bäckstrand, professor i statsvidenskab på Stockholms universitet, siger, at tallene overrasker, for vælgerne plejer ikke at bryde sig om nye skatter.

- Men klimatruslen har været meget i fokus. Jeg tror, at man er mere skattevillig, når det gælder et globalt problem, der beskrives som en trussel mod planeten, siger hun.

/ritzau