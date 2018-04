Det samme skete i Langeskov Idrætscenter sidste år. Her etablerede Kerteminde Sport & Fritid en nøddrift i Langeskov for at støtte op om hallens brugere til stævner, kurser og kampe. Også Kerteminde Idrætscenter er uden fast forpagter, og også her er Kerteminde Sport & Fritid stødt til med en hjælpende hånd. Selvom der har været annonceret efter en ny forpagter til de to idrætscentre, er det ikke lykkedes at finde nogen endnu.

Hans Luunbjerg, der er tidligere borgmester i Kerteminde Kommune og nu 1. viceborgmester, har meldt sig på banen til at overtage formandsposten i Kultur- og Fritidsudvalget, mens Tine Riis Kristensen har orlov. Derfor bliver det måske også hans ansvar at finde en ny forpagter.

- Det har vist sig at være meget vanskeligt at finde forpagtere til de idrætscentres caféer, og jeg synes, det er vigtigt, man har muligheden for at købe sig lidt forskelligt, når man har dyrket sport. Så hvis den mulighed, der er, er, at man gør det på samme måde i Munkebo som i Kerteminde, så synes jeg, vi skal gøre det, fortæller Hans Luunbjerg.

Er det en kommunal opgave at sikre, at man kan købe mad, efter man har udøvet sport?

- Nej, det er da som udgangspunkt ikke en kommunal opgave, men hvis alternativet er, at cafeterierne lukker rundt omkring i de idrætscentre, vi har i Kerteminde Kommune. Det synes jeg bestemt ikke, vi skal nå frem til. Og så er det, jeg mener, at hvis vi byder det ud, men der ikke er nogle, der melder sig til at forpagte det, så må vi agere sikkerhedsnet som kommune og sørge for, at den facilitet bliver opretholdt.