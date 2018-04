USA har længe ligget forrest, når det kommer til rumforskning, men en danskledet raketopsendelse mandag aften kan på et område sende Europa foran.

I hvert fald hvis man spørger Torsten Neubert. Han er chefkonsulent ved DTU Space, som står i spidsen for den videnskabelige del af projektet.

Det er et rumobservatorie ved navn Asim, som mandag klokken 22.30 dansk tid sendes op til Den Internationale Rumstation (ISS).