Dommerne fik i første halvleg begge trænere op i det røde felt, og da en yderst tvivlsom dom førte til en Viborg-scoring på frit mål, måtte Jan Pytlick sætte sig på hænderne for ikke at ødelægge et eller andet. Træneren fik også god opbakning i sine protester fra en yderst veloplagt Odense Idrætshal, der for første gang fik holdet at se i slutspillet på hjemmebanen.

Og publikum kunne se Odense holde føringen frem mod pausen, hvor kun en udvisning til forsvarsgeneralen Kathrine Heindahl betød, at hjemmeholdet faldt en smule i kadence. Samme udvisning fik i øvrigt Jan Pytlick til at putte hænderne om på ryggen igen. Men med en fri højrefod fik han dog givet væggen bag bænken et los, der kunne høres gennem støjen fra publikum.

Og ved stillingen 15-13 viste Odense det spil, som gør dem livsfarlige for gruppens modstandere. Forsvaret fortsatte, og imens kom kontraen for alvor i gang. Jessica Quintino satte en stime i gang på et langt udkast. Her efter kunne Stine Jørgensen score på tomt mål efter en redning af Sando, og kort efter gav samme Stine Jørgensen prøver på sin skudstyrke i et kort angreb.

Af Viborgs ni mål i første halvleg stod der Line Uno og Stine Bodholt på de Otte, og Odense HC lod til at fokusere forsvaret på de to fra anden halvlegs start, og det virkede. Line Uno fik slet ikke den samme plads, og hjemmeholdets forsvar lukkede fortsat alt ned, som kom ind over midten.

Jan Pytlick kunne, hvis ikke for dommeren, have taget det roligt her fra. Men da Nadia Offendal blev vist ud med ti minutter igen efter at appellere for en dobbeltdribling, eksploderede træneren, og han kunne modtage en advarsel for at opildne publikum til protest.

Der var ellers ikke meget at være bekymret for i forhold til kampen for Pytlick. Det orange forsvar faldt aldrig i styrke, og Line Uno blev pakket helt ind. De sidste otte minutter af kampen blev således en lang fejring af sejren for publikum, som kunne se Odense HC køre en sikker sejr på 25-20 hjem. Og så kunne Pytlick endelig smile.