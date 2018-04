lavt madbudget

Pernille Junie Pedersen lægger hver uge madplan, så hun og familien i Erritsø lever for et lille madbudget. Kosten er både sund og varieret.

- Jeg har altid gået meget op i at undgå madspild. Det er vigtigt at få planlagt ugens måltider, så man er sikker på at få brugt alle råvarerne. Vi smider ikke mad ud. Eller i hvert fald så lidt som overhovedet muligt, siger Pernille Junie Pedersen.

Hun er lærerstuderende, og sammen med sin mand, tre børn og to hunde bor hun i et hus i Erritsø. Manden, Anders Erik Pedersen, er 36 år og læser til bygningskonstruktør. Børnene er Oliver på 14, Laura på 12 og Ingrid på 10.

Danskerne har tit et vist antal retter, som de spiser igen og igen. Det gælder om at få udvidet sin horisont Pernille Junie Pedersen

For et par år siden var Pernille Junie Pedersen "skralder". Sammen med en veninde tog hun sent om aftenen af sted på rundture i supermarkedernes affaldscontainere. Målet var at finde brugbare dagligvarer, som supermarkederne af den ene eller anden grund havde smidt ud.

- I begyndelsen blev vi revet med over, hvor meget vi fandt. Senere fandt vi ud af, at det øverste lag er mest interessant. For det er det, der er blevet smidt ud i løbet af dagen. Efterhånden fandt vi ud af, hvilken tømningsdage de forskellige supermarkeder har, og hvad de smider ud. Lige efter jul kunne jeg finde næste års kalendergaver, julegaver og indpakningspapir. Det var helt vildt, hvad de smed ud, fortæller Pernille Junie Pedersen.

Hun er ikke længere skralder, da det er for tidskrævende. Men høsten som skralder har givet hende erfaring i at håndtere store mængder af én råvare. Det bruger hun i dag, når der er tilbud på visse varer. Er det broccoli, køber hun stort ind og laver en frysepakning. Er det selleri, kan det skrælles, skæres i små firkanter og fryses ned. Så kan det bruges senere i stedet for, at man altid smider et halvt sellerihoved ud.