Med 0-2 mod Randers bliver det svært for Lyngby at undgå nedrykningsplayoff, og det erkender klubben.

Lyngby tabte søndag eftermiddag 0-2 på udebane i Randers i nedrykningspulje 2. Dermed har Lyngby fortsat ti point op til redning med blot fem kampe igen i puljespillet i Alka Superligaen.

Lyngby-forsvarer Thomas Sørensen er da også så småt begyndt at indstille sig på, at klubben skal spille playoffkampe om overlevelse, når de næste fem runder er spillet.

- Vi er nok nødt til at indstille os på nedrykningsplayoff, siger han.

Anføreren mener, at han og resten af Lyngby-mandskabet står foran nogle svære kampe, hvis de leverer, som de gjorde søndag i Randers.

- Hvis vi spiller sådan her, står vi rigtig skidt. Jeg håber og ved, at vi har meget mere i os end det, som vi viste her. Vi skal blive bedre kamp for kamp, og så skal vi sørge for at få det bedste ud af det, når vi rammer playoffkampene.

Lyngby-træner Thomas Nørgaard ville efter kampen heller ikke benægte, at det nu ser mere end almindeligt svært ud for klubben at undgå de frygtede playoffkampe.

- Vi forbereder os altid på den næste kamp, men vi kan ligesom alle andre godt læse en tabel og se, at der er lang vej op, siger Thomas Nørgaard.

Træneren var ellers optimistisk før kampen mod Randers, da han mente, at Lyngby-holdet sluttede grundspillet godt af.

- Jeg havde en rigtig god fornemmelse op til kampen mod Randers. Alt det, der skete i 2018, har været en tung ting at få vendt, siger Thomas Nørgaard og fortsætter:

- Jeg synes, at vi leverede rigtig godt mod Horsens, og derfor ærgrer det mig også voldsomt, at vi leverede så skidt, som vi gjorde her i første kamp af nedrykningsspillet.

Lyngby møder i næste spillerunde OB på hjemmebane.