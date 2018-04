Israel afviser internationale opfordringer til at lade uafhængige eksperter undersøge de blodige begivenheder på grænsen til den palæstinensiske Gazastribe fredag.

Mindst 15 palæstinensere blev dræbt af israelske skud, mens over tusind andre blev meldt såret. En stor del af de sårede var ramt af skarpe skud.

Israels regering siger, at de israelske soldater reagerede på passende vis og kun skød mod palæstinensiske demonstranter, der udgjorde en trussel.

- Fra de israelske soldaters ståsted gjorde de blot, hvad der skulle gøres, siger Israels forsvarsminister, Avigdor Lieberman.

Han understreger i et interview med den israelske hærs radio, at Israel ikke vil samarbejde med en FN-undersøgelse, hvis en sådan skulle komme.

- Jeg mener, at alle vores soldater fortjener ros, og der kommer ingen undersøgelse, fastslår han.

Premierminister Benjamin Netanyahu har hyldet soldaterne for at have "bevogtet landets grænser".

Menneskerettighedsgrupper har derimod kritiseret den israelske hær for at have brugt overdreven magt.

Både FN's generalsekretær, António Guterres, og EU's udenrigschef, Federica Mogherini, har opfordret til, at der foretages en uafhængig undersøgelse af de blodige begivenheder.

USA blokerede lørdag for et udkast i FN's Sikkerhedsråd om sammenstødene ved grænsen mellem Gazastriben og Israel.

Udkastet opfordrer blandt andet til en undersøgelse af volden.

Desuden udtrykker Sikkerhedsrådet "alvorlig bekymring over situationen ved grænsen" samt "sorg over tabet af uskyldige palæstinensiske liv".

USA har mange gange tidligere nedlagt veto mod resolutioner, som amerikanerne anser for at være for kritiske over for Israel.