1. Giv fuglene noget varieret fuglefoder. Udover en almindelig fuglefrøblanding er æbler gode til at tiltrække solsorte og sjagger. Solsikkefrø blandet med smeltet fedt, havregryn og solsikkekerner er også godt. Vi gemmer altid tundåser og hænger dem op med fedtblandingen i. Mejsekugler gider vores fugle ikke at spise. Sørg for at der er træer og buske i nærheden, de kan gemme sig i. Stil gerne foderbrættet i nærheden af et vindue, så fuglelivet kan nydes fra huset.Arkivfoto