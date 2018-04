Jørgen Grotkop Nielsen har bygget huse til mennesker i 45 år. Nu nyder han pensionist-tilværelsen med at bygge boliger til havens fugle

Rynkeby: Det begyndte egentlig på Langeland for 14 år siden. De sad nærmest på rad og række i tagrenden og råbte af ham om morgenen, syntes han. En sværm af skovspurve, musvitter og blåmejser. De kvidrede i munden på hinanden, som råbte de: "Vi flytter os først fra dit hus, når du har bygget nogle huse til os." Jørgen Grotkop Nielsen var netop gået konkurs med sit murerfirma i Kerteminde, og han og konen havde købt en billig og naturskøn ejendom nær Botofte Strand. Med en kæmpe have til. “ - Vi fodrede fugle, så vi var ved at blive helt grønne i hovedet til sidst. Jeg vil tro, vi havde mindst 200 fugle i haven hver dag. Jeg brugte nok 4000 kroner i fuglefoder på en vintersæson. Og så skulle de jo også have noget af bo i, så jeg begyndte at bygge fuglehuse til dem. Jørgen Grotkop Nielsen - Det var et pragtfuldt sted. Vi fodrede fugle, så vi var ved at blive helt grønne i hovedet til sidst. Jeg vil tro, vi havde mindst 200 fugle i haven hver dag. Jeg brugte nok 4000 kroner i fuglefoder på en vintersæson. Og så skulle de jo også have noget af bo i, så jeg begyndte at bygge fuglehuse til dem, fortæller Jørgen Grotkop Nielsen.

Flagspætte tog ungen med

Rækkehuse, højhuse, grønne huse, røde huse, trekantede huse og firkantede huse. Hele haven var fyldt med fuglehuse i alskens former og farver. Selv svalereder støbte den gamle murermester i beton og hængte op i laden. - Og det endte med, at der var fugle i alle husene, fortæller han. Ofte tog flagspætten også sin unge med på restaurantbesøg i deres have. Da parret for tre år siden flyttede tilbage til Kerteminde-området for at være tættere på familien, savnede de hurtigt fuglevrimlen i haven. Kun en ensom vipstjert bød dem velkommen, da de flyttede ind for at bygge for enden af en blind vej i Rynkeby. - Den fulgte os nærmest rundt i haven, mens byggeriet stod på, fortæller Jørgen Grotkop Nielsen. Så den skulle da også have noget at bo i.

Amatørens Træværksted