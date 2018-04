Svendborg: København har en. Aarhus har også. Sågar Tunø, Femø, Livø, Rømø og Ærø er med på listen.

Der findes jazzfestivaler over hele landet - fra hovedstaden til småøerne. Og nu skal Svendborg også være med.

Til sommer, nærmere bestemt fredag og lørdag 29. og 30. juni, debuterer Svendborg Jazzfestival i Ribers Gård, hvor spillestedet Harders har hjemme.

Svendborg Jazzfestival Programmet for Svendborg Jazzfestival ligger med undtagelse af en enkelt børnejazzkoncert klart.



Hovednavnet bliver Mischiya Lake and the Dizzy Birds (New Orleans)



Derudover kan man høre Heine Hansen Trio med gæster, Michael rexen Big Time Band, Girls in Airport, Kalaha, Fusk, Sulahue, Lasse Mørch Kvartet, Bjørn Woldby Brazilian Quartet, Jesper Hertz Trio, Svendborg Allstars, Basic Big Band og jam sessions.



Billetterne kommer til at koste 250 plus gebyr for begge dage, 150 for en enkelt dag. Der kommer 300 billetter til salg, og billetsalget begynder torsdag 3. april.



Festivalen finder sted 29.-30. juni i Ribers Gård. Fredag eftermiddag vil der også være jazz på torvet og efterfølgende en streetparade til Ribers Gård. Lørdag byder Borgerforeningen på udendørs jazz klokken 11, og klokken 12 begynder festivaldagen med børnejazz i Ribers Gård.

Og det er ingen tilfældighed, for det er Harders, der har sat sig for at give byen sin egen jazz-højtid, forklarer Mads Stephensen, der booking- og pr-ansvarlig på Harders.

- På Harders har vi i nogle år ønsket lave den her jazzfestival, fordi vi synes, det passer godt til Svendborg. Det blev prøvet for nogle år siden, men det bed sig ikke fast, fordi der ikke rigtig var nogen organisation bag, så vi går ind i det her med en gruppe af folk til at administrere det, siger Mads Stephensen.

Foruden ham selv og Henning Harder, der er spillestedets leder, skal jazzfestivalen arrangeres af tre jazzmusikere - Rasmus Fribo (saxofonist) og Søren Lund (bassist) fra Harders' bestyrelse Rytmisk Råstof, og Kasper Tom Christiansen (trommeslager) der bor i Aarhus, men kommer fra Svendborg, hvor han i sin tid var med til at starte musikforeningen Giant Steps op.

Tanken er to dage med jazz på en udendørs scene i Ribers Gård og inden for på spillestedet. Og timingen er rigtig, mener Mads Stephensen. Men det bliver ikke hvad som helst inden for genren, der kommer på programmet, hvor hovednavnet Meschiya Lake and the Dizzy Birds allerede er på plads.

- Vi har rigtig mange dygtige jazzmusikere i byen lige nu, og der kommer flere til. Vi har også en velfungerende jazzforening i Giant Steps, som har et stort publikum. Og så er folk bare generelt avantgarde-kunstinteresserede. Det grå guld søger ting, der er lidt noget andet, så det bliver ikke en frokostjazzfestival, vi laver. Der bliver noget folkeligt, men der bliver også noget avantgarde, som stiller krav til lytteren. Det skal ikke bare være riverboat-jazz, siger han.