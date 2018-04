En 35-årig mand fra Svendborg fik natten til søndag flere sigtelser med sig hjem efter en bytur på værtshuset Kahytten i Frederiksgade i Svendborg.

Ifølge politiet udviste han truende adfærd og råbte ukvemsord efter andre inde på værtshuset, hvis personale ringede efter politiet for at få hjælp til at smide ham ud.

Det resulterede i en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven.

Ude på gaden fortsatte manden dog og var aggressiv over for politiet og andre på gaden, så derfor blev han anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Så skulle man tro, at manden faldt til ro, men han truede betjentene og fik også en sigtelse for det, inden han blev kørt til Odense, hvor han skulle sove rusen ud.

- Det bliver en dyr omgang, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen.