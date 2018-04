I fire år har UMA, et folkeskoletilbud til unge med angst, hjulpet angstfyldte unge i Odense tættere på et normalt liv. Men når de unge fylder 18 år, er det slut. Nu kæmper forældre for at få et etableret et nyt tilbud.

- Derfor er vi ude nu, lidt i panik faktisk, for vi havde jo regnet med, at der ville være noget til vores børn, når de ikke længere kunne gå i UMA. Hvad gør vi med vores unge efter sommerferien? For med den udvikling de er gået igennem og deres gode hoveder, skal de ikke ud at sidde i et hjørne et eller andet sted eller på varig forsørgelse, hvis vi kan undgå det. De har jo evnerne, og de er møg-kvikke, for at sige det pænt, siger Pernille.

Vi har en tidsramme, der hedder sommerferien, og vi er nødt til at handle nu, for hvis vores børn først ryger ud, så skal der meget til at samle dem op igen. Pernille, mor til en dreng med angst.

For fire år siden blev UMA, et folkeskoletilbud til unge med angst, oprettet under Sct. Hans Skole i Odense. En del af skolens elever havde tårnhøje fraværsprocenter, og skolens leder Lars Eriksen opdagede, at mange af eleverne led af angst. To elever, som har gået i UMA i henholdsvis tre og fire år er Sunrids datter og Pernilles søn. De har begge gjort kæmpestore fremskridt ved hjælp af skoletilbuddet, men når de bliver 18 år, kan de ikke længere gøre brug af tilbuddet, da det er en del af folkeskolen.

Unge Med Angst I 2014 oprettede Sct Hans Skole og Risingskolen i samarbejde med Odense Kommune projektet UMA (Unge Med Angst).Det er et skole - og undervisningstilbud til normaltbegavede elever fra 7. til 9. klasse, der på grund af angstlidelser ikke kan deltage i skolens almindelige undervisning. Eleverne har alle en angstdiagnose og har også haft et stort fravær. For at gøre brug af UMA skal den unge være i behandling for sin angst og være klar til at udfordre angsten i skolens aktiviteter. UMA skal sikre at den unge får en tryg skolegang og udvikler sig socialt og fagligt på lige fod med andre elever. Undervisningsforløbet er udviklet sammen med Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, og forløbet tilpasses den enkelte elevs sociale og faglige behov. Der er plads til 15 elever, og der undervises i dansk, matematik, engelsk og funktionel læring med udgangspunkt i elevens angst. Skoleleder på Sct Hans Skole, Lars Eriksen, får ofte henvendelser fra andre kommuner, der spørger til UMA. Den 22. maj deler skolen ud af sine erfaringer om projektet på Hotel Nyborg Strand.

- Nogle gange kan vores børn jo ikke engang være sammen med deres familier til fødselsdage, fordi det bliver for meget. Jeg har ledsagerkort til min søn, fordi han skal have ledsager med, når han går ud. Hvis han har en virkelig god dag og er sammen med nogen, han er meget tryg ved, kan han komme ud, men så ligger han brak tre dage efter, fordi han bruger så meget energi på det. Alt skal planlægges. Alt hvad der kan komme af uforudsigelige ting fra andre mennesker er sådan noget, han blokerer fuldstændig på. Det gør, at han nogle gange ikke engang kan gå ud af døren - bare det, at nogen taler til ham i et forkert toneleje, eller hvis en telefonsælger ringer, kan slå ham ud, fortæller Pernille, der er mor til en dreng, der siden han var ni år gammel har lidt af angst.

Formålet med UMA er og har hele tiden været at hjælpe de unge med angst tilbage i samfundet, fortæller skoleleder på Sct. Hans Skole og initiativtager til projektet, Lars Eriksen.

- Nogle af de børn, vi startede med, havde jo bare siddet i tre år og kigget ind i en væg. Men de er jo vanvittigt dygtige, og ingen af dem har under 10 i snit. Det er rigtig vigtigt at vi får dem tilbage i uddannelsessystemet og ikke ind i kontanthjælpsystemet - det ville være et samfundsspild, siger han og tilføjer:

- UMA er et unikt tilbud, der findes ingen andre som det, og derfor måtte vi prøve os frem og ofte revurdere projektet - og det viser sig at vi har ramt noget rigtigt.

Men nu har de to mødre et akut problem, for der er intet uddannelsestilbud til deres unge med angst, når de er fyldt 18 år.

- Vi er en forældregruppe til de 12 elever der går i skoletilbuddet UMA, som alle enten står med et akut uddannelsesproblem for vores unge til sommer, eller som kommer til at stå med problemet inden for en årrække, så vi er faktisk ret desperate. Derfor er vi også gået aktivt ind i arbejdet på at finde løsninger. Vi bevæger os jo i ukendt farvand, da der ingen steder i landet findes et skoletilbud som UMA, og derfor er der heller ikke hverken erfaringer med - eller eksisterer nogen ungdomsuddannelsestilbud til vores unge, siger Pernille, hvis søn allerede er fyldt 18 år.

- Min datter fylder 18 år efter sommerferien, og efter ferien står vi uden noget som helst. Vi har fundet et hul i systemet, siger Sunrid.

- Og det er dræbende at tænke på, hvis det bare stopper, for så har man sat en masse i gang, men der er intet til at samle det op, tilføjer Pernille.