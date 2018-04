Kerteminde: Sidste sommer vendte Sine Marie Mohr hjem til Kerteminde, som hun oprindeligt forlod for at læse jura, og hvor hun i en årrække arbejdede som advokat.

Hun havde besluttet sig for at åbne yogastudiet, Yogamohr, på Hans Schacksvej i Kerteminde. Hun anede ikke, om yoga overhovedet var noget, som ville være interessant for folk i lokalområdet.

- Men jeg tænkte, at når yoga kan få en småstresset advokat til at sove om natten, så må det også være godt for andre, forklarer hun.

Og det viste sig faktisk, at folk i Kerteminde-området er vilde med yoga.

Derfor flytter yogainstruktøren nu fra 1. april sit studio til nye lokaler på Marinavejen i Kerteminde, hvor hun får plads til flere.

- Der er plads til omkring 15 på hvert hold, men jeg kan hurtigt skabe mere plads, hvis jeg vil lave større arrangementer. Selv om jeg har et stort lokale, skal det fortsat føles som et hjem - en yogastue, hvor jeg har god tid til hver enkelt deltager, understreger hun. (mlfa)