Nyborg: Siden januar har alle kunne stillet et beslutningsforslag til Folketinget, og bliver forslaget støttet af 50.000 personer, kan det blive behandlet og stemt om i Folketinget. Det har fået en gruppe ildsjæle til at stille et forslag om at flytte ansvaret for at rydde op efter de store forureninger fra regionerne til staten. Karin Di Martini fra gruppen "Tjæren på Lynfrosten" i Nyborg bakker op om forslaget - og ærgrer sig lidt over, at hun ikke fik buddet om at være medindstiller, men udtaler:

- Det vigtigste er, at forskellige borgergrupper, der kæmper rundt om i landet for reel håndtering af lokal forurening, nu kan stå sammen om at få staten til at udvise ansvar og ændre fortidens "gem og glem"-strategi, siger Karin di Martini.

I Danmark er mere end 15.000 grunde forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg. Op mod 80 af disse er ifølge forslagsstillerne så omfattende, at det reelt ikke er muligt for Regionerne at finansiere en oprensning af dem alle. Omkostningerne til at afhjælpe eller fjerne skaderne er ifølge forslagsstillerne så høje, at det går ud over oprensningen af de mange mindre grunde, der også er forurenet. Det stavnsbinder mange borgere i hele landet, mener forslagsstillerne.

Store forureninger som for eksempel på Lynfrosten er så bekostelige at rense, at de aldrig er blevet ordentlig oprenset, hedder det i en pressemeddelelse fra Lynfrost-gruppen.

Man kan støtte borgerforslaget ved at gå ind på www.borgerforslag.dk og finde forslaget om giftgrundene. Ind til nu har kun knap 700 skrevet under, så der er altså langt op til de 50.000, der kræves for at tvinge politikerne til at debattere forslaget.

Gå direkte til underskriftsiden ved at trykke her.