Vinteren bød igen OB-spillerne på uvante udfordringer så sent henne i foråret. Jens Jakob Dyhr Thoamsen og Rasmus Festersen er definitivt ude af 2. påskedags hjemmekamp mod Sønderjyske.

Og påskesøndag så det ekstra løjerligt ud, da spillerne måtte lede efter bortkomne bolde i de mange, enorme snebunker, der havde hobet sig på sidelinjer, efterhånden som kunstgræsbanen i de seneste dage var skrabet fri for sne.

Men øvelsen kan til tider antage groteste former. Til tider sparkes nærmest ud i åen, når et vildskud passerer hegnet. Eller når bolden gemmer sig i krattet bag hegnet, og højt betalte spillere kravler rundt mellem busk og træer i mange minutter.

Det er tradition i Ådalen siden eks-træner Richard Møller Nielsens embedsperiode fra 1975 og en halv snes år frem, at alle bolde, der er taget med ud fra klubhuset skal bringes tilbage. Møller Nielsen var vokset op på landet i Ubberud lige vest for Odense og brød sig ikke om at se ting gå til spilde.

OB trænede lørdag formiddag for sidste gang, inden det 2. påskedag går løs på Ewii Park med hjemmekampen i Superligaen mod Sønderjyske.

Fodbold: Det var ingen aprilsnar, men OB-spillerne måtte bruge adskillige ekstra minutter efter træningen på at lede efter boldene i snebunkerne bag sidelinjerne.

Fodboldforåret skydes i disse år tidligere og tidligere i gang, og det har udløst barske udfordringer for spillere, publikum og spillere, når kampene er blevet afviklet under arktiske forhold med temperaturer helt end til otte minusgrader og bidende vind dazu.

Og spillerne må nogle dage endnu arbejde under de grumme forhold.

Men OB-truppen sled med løftet pande, da træner Kent Nielsen sendte spillerne igennem en række øvelser inden den vigtige kamp mod Sønderjyske.

Det blev fastslået, at stamspillerne Jens Jakob Dyhr Thomasen og Rasmus Festersen ikke når at blive klar til kampen 2. påskedag. Men begge er meget tæt på at vende tilbage til banen.

Kent Nielsen har på tre-fire pladser nogle overvejelser, men det ligner eksempelvis, at Nicklas Helenius glider ind på Festersens plads som makker til Anders K. Jacobsen.

Og så kan spillerne glæde sig til, at temperaturerne stiger 2. påskedag, hvor der ventes seks-syv grader under hjemmekampen, der har kickoff klokken 14.00.

En taber af kampen kan stadig komme i problemer i nedrykningsslutspillet, hvor der er seks kampe i hver af de to grupper. To hold er sikre på overlevelse, mens de to nederste skal ud i playoffkampe mod nedrykning.

Både Sønderjyske og OB har 10 point ned til nummer næstsidst Lyngby og elleve ditto ned til bundholdet Randers, der dog viste stor styrke i sidste runde i grundspillet, hvor holdet slog OB 4-1. Det var før søndagens kamp mellem Randers og Lyngby.

Men som bekendt kan det forspring hurtigt smuldre over eksempelvis tre runder, og lørdag demonstrerede Helsingør med 3-2 -sejren i Silkeborg, at alle hold i det nederste slutspil skal vogte sig.