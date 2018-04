Kerteminde: Der er nye tider i Aktivhuset i Kerteminde efter, at den vedligeholdende træning ved årsskiftet blev fjernet fra huset, og de ældre i Kerteminde i stedet skal til Langeskov for at motionere.

- Huset er åbent, men vi kan godt se, at der kommer ikke så mange mennesker i øjeblikket, som der tidligere gjorde, siger formand for brugerrådet, Carsten Hansen, der endnu ikke har opgivet håbet om, at politikerne ombestemmer sig, og den vedligeholdende træning vender tilbage til Aktivhuset.

I valgkampen bakkede et flertal af kandidaterne op om, at den vedligeholdende træning skal tilbage, men indtil videre er der ikke sket noget.

- Foreløbig kan vi ikke sige andet, end at vi træder vande, men vi opgiver ikke ævred lige med det samme, siger Carsten Hansen.