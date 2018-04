Kravet for at komme med i en oplevelsesgruppe er, at den ældre skal have fem timers hjemmehjælp om ugen. Men nu beder værterne om, at kravet sættes ned til to timer om ugen.

Nordfyn: Nordfyns Kommune fik sidste år bevilget 1,3 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til en indsats mod ensomhed hos ældre, der modtager meget hjemmehjælp og har svært ved selv at komme ud og møde andre mennesker og få nye oplevelser.

Projektet har får navnet "med oplevelsesgruppen på tur" og indebærer, at de ældre bliver hentet hjemme ved deres egen dør og kørt hjem igen efter nogle timers samvær og oplevelser.

Kravet for at kunne være med er, at den ældre skal have mindst fem timers hjemmehjælp om ugen. Hvis de har det og har lyst til at være med, bliver de en gang om ugen i 12 uger hentet af bussen.

Foreløbig er en oplevelsesgruppe etableret i Bogense-området. Den begyndte med seks medlemmer, men en er hoppet fra, og de fem andre kører sidste tur tirsdag den 3. april.

Hvis Emma Julie Jørgensen, Ellen Madsen, Knud Reinholdt Rasmussen, Frede Clausen og Holger Jakobsen derefter vil blive ved med at mødes, må de i princippet selv finde ud af hvor og hvordan, det skal foregå.

Men de to medarbejdere fra Nordfyns Kommune, der er med som værter på de første 12 tirsdage, social- og sundhedshjælper Hanne Poulsen og ergoterapeut Claudia Madsen, har dog lovet at kigge forbi i starten. Ud over de to er Mogens Skov tilknyttet projektet som frivillig chauffør med mere.

Endnu er det ikke lykkedes at finde interesserede ældre til at etablere lignende grupper i Otterup og Søndersø, selv om pengene er der.

- Nu søger vi politikerne om lov til at sætte kravet ned, så de ældre må deltage, hvis de har to timers hjemmehjælp om ugen i stedet for fem, siger Hanne Poulsen.