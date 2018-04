Dokumentarfilminstruktøren Jens Loftager havde for nylig Danmarkspremiere på filmen "Tro", der har fået fine anmeldelser.

I synopsen til filmen hedder det: "Tro undersøger på tværs af livsstadier og kulturer, hvordan tro både kan gøre mennesker livsduelige og i stand til at forstå os selv bedre, men også skubbe os ud i ekstreme valg, vi senere vil fortryde og have svært ved at leve med."

Som et meget passende tema for påsken bliver "Tro" genstand for en særvisning 2. påskedag kl. 18.30 i Café Biografen. Her kan man se filmen og møde insturktøren Jens Loftager, der efterfølgende vil stille op til debat. Her deltager desuden Kamille Nygård, der er fængselspræst i Ringe Statsfængsel og sognepræst i Herringe og Gestelev sogne.

I filmen følger man en dansk præst, der spiller musik for sine konfrmandelever for at få dem til at stole på egne kvaliteter og turde springe ud i livet.

Hans undervisning spejles i portrætter af tre japanere, der aldrig fik samme mulighed som eleverne. På en pilgrimsrejse til Mount Fuji reflekterer de over deres tabte ungdom som medlemmer af den religiøse gruppe Aum, der begik et terrorangreb i Tokyo i 1995.

- For mig har det i høj grad handlet om at flytte diskussionen væk fra den institutionelle tro og over til det personlige. Og dermed også spejle den meget relevante distinktion mellem tro som en (undertrykkende) magt - og tro som en kraft, siger Jens Loftager om filmen.

Med "Tro" har Jens Loftager afsluttet en prisbelønnet trilogi, der foruden "Tro" består af "Ord" (1994) og "Krig" (2003). Alle tre flm er skabt i samarbejde med fotografen Anthony Dod Mantle (Oscar for "Slumdog Millionaire") og sound designer Henrik Garnov (lyd på flere Oscar-nominerede flm som "The Act of Killing" og "The Look of Silence" af Joshua Oppenheimer).