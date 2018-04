Hans Haages har mere end 25 års erfaring i plan- og miljøret, et område som især er kommet i vælten de senere år med et hav af nybyggerier i Odense. Nu åbner han en gratis retshjælp med rådgivning inden for dette specielle område.

Det er ikke mange advokater på Fyn, der har specialviden om de love, der regulerer lokalplaner, naturbeskyttelse, veje, stier, bænke, terrænreguleringer og hvornår, man har vundet hævd på noget. Hans Haages er en undtagelse. Han har mere end 25 års erfaring på området, og den viden vil han gerne dele ud af. Derfor åbner han en ny gratis retshjælp med et eneste fokus - plan- og miljøret, som området hedder. Den første tirsdag i hver måned - begyndende fra tirsdag den 3. april - kan folk få hjælp til at tackle problemer inden for dette område fra klokken 14 til 18 i Hans Haages advokatkontor i Pantheonsgade 10 i Odense centrum. Hans Haages etablerede i 2014 sit eget firma, "Miljøret i Øjenhøjde", og har siden fået mange sager fra andre advokater på Fyn på grund af sin specialviden inden for området. Han har i dag valgt udelukkende at repræsentere borgerne, selv om han i årene forinden i sit job hos Focus Advokater også repræsenterede kommuner og en overgang var udstationeret i Kommunernes Landsforenings juridiske afdeling. - På grund af min erfaring kan jeg se, hvor og hvornår det går galt, og der opstår det, jeg kalder juridiske vildskud, siger Hans Haages.

De juridiske vildskud

Et juridisk vildskud kan for eksempel være en kommune, der har fejlfortolket sin egen lokalplan og nægtet en borger at bygge nyt - et juridisk begreb, som kaldes byggeret. - Går man ind i sagen, viser det sig, at der er byggeret på det pågældende område, og så kan borgeren alligevel få lov til at opføre et hus, fortæller Hans Haages om sit arbejde. - Det kan også være den omvendte situation, at en kommune giver en tilladelse til et byggeri, som så senere viser sig at være ulovlig. Det kan være opførelsen af nogle huse tæt ved kysten med den uheldige konsekvens, at de tager havudsigten fra nogle bagvedliggende huse. En granskning af lokalplanen viser, at det slet ikke var meningen, at der skulle opføres nye boliger der. Og så var tilladelsen ulovlig. Så blev kommunen nødt til at lave en ny lokalplan, som så endte med at regulere højden på det nye byggeri, så det ikke tog udsigten fra de andre.

Om igen - men med samme resultat