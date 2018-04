1 / 34

Hvis man vil se ned på Odense og Odeon, så må man til vejrs i byggekranen over TBT-Tower, som er nået til sin 10. etage. Efter påske starter monteringen af elementer på 11. etage. Vi hænger i kurven i den højde, som den øverste lejlighed - det såkaldte penthouse - indrettes i. Her bliver udsigten lige så fænomenal som fra kranen. 360 grader. Til toppen af Fyn - måske også Samsø - til pylonerne på begge bælter, har man udsigt på en klar dag. Det kan have sine fordele, at byens vise fædre indtil de seneste år har haft højhusskræk. Der er sket et paradigmeskift. Nu kan det ikke blive højt nok, og domkirkens spir er snart en spirrevip. Til venstre for tårnet Tigergården, og det hvide til højre er Odeon med scenetårnet som top. TBT-gaden dykker ned under banen. Mellem kranen og Tigergården skal letbanen føres frem. Foto: Nils Svalebøg