- Det er på baggrund af en henvendelse fra squash-interesserede folk i Assens. De havde ingen squash-baner i Assens. De (deres baner, red .) blev nedlagt for nogle år siden. De havde baner ved det gamle bowlingcenter. Dengang var squash fornedadgående, men nu er skuden vendt. Nu er det næsten ikke til at få en bane i Odense. Der er fire og de er booket op. Kommer man uden for byen, så er det ikke særlig nemt, tilføjer John Jessen.

- I første omgang drejer det sig om en bane. Vi arbejder med et projekt, som går ud på at lave en lille tilbygning, hvor der bl.a. kan være en sqaush-bane og lidt ekstra plads til noget motion, fortæller han.

Ifølge John Jessen bliver der tale om en ca. 200 kvadratmeter stor bygning.

Planen er ikke at der skal oprettes en klub eller forening.

- Planen er, man vil lave det som en del af vores motionstilbud i vores motionscenter, siger John Jessen.

Økonomien er ikke helt på plads. Men der skal findes penge hos fonde.

- Vi skal i første omgang finde ud af, hvor stor interessen er og hvor stor indkomst, der er i det. Så skal vi have rejst nogle af pengene som fondsmidler i samarbejde med de interessenter, der er. Så vil der formentlig blive et eller andet tilbage, vi skal prøve at få finansieret, fortæller John Jessen.

- Det vil være en investering i størrelsesordenen halvanden til to millioner kroner, oplyser John Jessen.

Der bliver holdt et møde om byggeplanerne i arenaen 3. april. Det skyldes at arenaen som sagt skal forsøge at danne sig et overblik over interessen for projektet førend man går ud til fondene og banker på.

Sidste år kunne Stiftstidende i øvrigt berette om, at squash-spillere savnede en bane i Assens.