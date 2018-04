Manden bliver uden dramatik anholdt på gaden og beder om at komme op i sin lejlighed for at hente personlige ejendele.

Ud over kassedykket bliver han sigtet for vold og trusler mod betjentene, samt for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og våbenloven, da politiet finder skunk, hash og en ulovlig kniv i lejligheden.

- Er det procedure, at en anholdt får lov til at komme hjem for at hente sine ting?

- Han bliver anholdt 500 meter sin lejlighed, så det er derfor. Havde han boet i Assens eller Middelfart, havde vi nok sagt nej. Men nogle gange, når folk bliver anholdt, har de måske ikke så meget tøj på, og hvis de frygter, at de bliver fremstillet og fængslet, vil de gerne havde nogle ting med. Og hvis vi ikke synes, det er et problem, giver vi lov til det. Her udviklede det sig bare i en kedelig retning, svarer Hans Jørgen Larsen.

Den 45-årige blev løsladt efter afhøring, da det blev vurderet, at han ikke ville blive varetægtsfængslet.