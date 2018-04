Den danske snookerspiller Daniel Kandi Andersen leverede lørdag en sjælden bedrift med et såkaldt maximum break.

I første runde ved det igangværende DM lavede han 36 puts i træk og ryddede dermed bordet i en uafbrudt serie.

Det er første gang, at det sker i Danmark i en officiel kamp.

En efter en arbejdede Daniel Kandi Andersen sig først igennem de 15 røde baller.

Hver gang han havde sænket en rød bal, skulle den sorte bal i hul, og efter de første 30 succesfulde puts var der kun de seks farvede baller tilbage på bordet.

Farverne gul, grøn, brun, blå, pink og sort blev herefter sænket i korrekt rækkefølge, og så var der skrevet dansk snookerhistorie med den første maximum break på dansk jord.

Snookerdommer Hans Peter Roth troede nærmest ikke sine egne øjne.

- Det er helt unikt. Der er aldrig nogen, der har gjort det før i en turnering i Danmark, og det sker meget sjældent på verdensplan.

- Jeg fik helt gåsehud, og jeg kiggede kun på, siger Hans Peter Roth.

- Der var fem andre kampe i gang på samme tid, og på et tidspunkt holdt de andre spillere op med at spille. Selv om folk spillede for deres egen DM-chance, så var det her bare større, siger dommeren.

Daniel Kandi Andersen er efter en samlet sejr over Bo Jarlstrøm videre til anden runde ved DM, der spilles i Copenhagen Pool og Snooker House på Frederiksberg i København.

Kandi Andersen har vundet DM-titlen fem gange tidligere.

DM slutter mandag, hvor der er finale.