Lokaldebat: Skattekroner skal ikke bruges på konkurrence med private

Skal borgernes skatter gå til gratis turistophold i FMK? Skal borgernes penge gå til at konkurrere med en privat campinglads? Skal vi være turistmagnet for turister, som ikke betaler for service?

Nej, selvfølgelig ikke. Det drejer sig om at være attraktiv overfor turister og overnattende besøgende, som vil betale for herlighederne.Det er en hån mod de virksomheder, der ansætter og lønner personale, at kommunen gratis leverer et produkt, som andre skal leve af at sælge. Opholdspladser er helt i orden, men ikke gratis overnatning.

Det ideelle ville være, om campingpladsen administrerer en betalingsordning mod at få for eksempel halvdelen af prisen. Så er der orden i sagerne. Brug af toiletter kan klares ved betaling i automat, som man kender det fra mange andre steder.

Husk at intet er gratis. Der er altid nogen , der betaler. I dette tilfælde skatteyderne, hvor det burde være brugerne.