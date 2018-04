Indsigt

- Hvad vil I gøre for at sætte skub i grundsalget i Verninge?

- Grundene i Verninge skal nok blive solgt, men lånemarkedet er bare ikke gunstigt i forhold til landsbyer. Men i forhold til markedsføringen, så har kommunens kommunikationsafdeling besluttet, at vi laver et nedslag i et lokalområde af gange. Det gjorde vi også i Verninge, da grundene blev sat til salg. Vi var i radioen, havde grundene med på stand i kongrescenteret i Odense og lavede digitale kampagner. Vi var også med, da borgerforeningen lavede Verninge Open. Vinduet er hele tiden åbent, men vi laver nedslagskampagner over hele kommunen. Grundene i Verninge skal nok blive solgt - bare ikke over en nat.

- Så I vil ikke gøre noget ekstraordinært for at få grundene i Verninge solgt?

- Vi vil markedsføre områderne hver for sig, fordi det giver mere mening end at markedsføre kommunen som ét samlet. Det mener vi er den rigtige strategi.

- Har I overvejet at lave ændringer i, hvordan folk må bygge?

- Det er ikke mig bekendt en lokalplan, som er specielt restriktiv. I Verninge har vi bare lavet nogle grunde i god tid i forhold til, hvornår markedet åbner sig.

- Har I overvejet at sætte prisen på grundene ned?

- Nej, det er en forfejlet strategi at sætte prisen ned. Ved at gøre det fortæller man dem, der giver belåning i grundene, at de ikke er særlig meget værd. Grundene i Verninge ligger i et fornuftigt prisleje.