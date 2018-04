Lokaldebat: Debat om shelters ved campingplads er en ynk

Lokaldebat

Den ynk, der har været fremført vedrørende Faaborg Camping i den seneste uge, overrasker mig ikke - det er den måde faaborggenserne almindeligvis reagerer på, når der er nye tiltag.

Jeg synes, der mangler nogle væsentlige oplysninger i sagen, nemlig at da familien Kjærulff købte pladsen, var den væsentlig mindre end i dag, men det lykkedes kommunen at få en udvidelse mod øst med i kommuneplanen og udarbejdede samtidig en lokalplan. Familien Kjærulff havde forinden sikret sig muligheden for at købe arealet, hvis lokalplanen blev gennemført, og arealet er i dag inddraget til campingformål.

Desuden godkendte kommunen at ændre status for den campingplads, der lå over for det tidligere sygehus på Odensevej til boligområdet Æblehaven.

Disse tiltag nævnes der intet om, selvom de efter min opfattelse har væsentlig større betydning for Faaborg Camping end de i indslagene nævnte sheltere på Gåsebjergsand og autocampere på Faaborg Havn.

Hvorfor ikke opfatte de tre sheltere på Gåsebjergsand som et aktiv ved at spørge kommunen om Kjærulff ikke må opsætte infotavle om overnatningsmulighederne på campingpladsen! Samme tiltag burde familien også gøre ved isboden længere oppe ad Odensevej. Her løber Øhavsstien forbi og her er en stor del af brugerne helt klart potentielle kunder til hytterne på Søgaard Camping.

Jeg er selv storbruger af vores vandrestier og ser, hvem der bruger shelterne og kan bekræfte, at Torben Smiths betragtninger er helt korrekte. Derimod vil sådan en halvgammel mand som mig gerne anvende en campinghytte frem for et shelter, men det betinger jo, at jeg har let adgang til oplysninger herom.