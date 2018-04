13 byggegrunde har været til salg i Verninge siden maj 2016. Kommunen gør ikke nok for det, siger formand for Borgerforeningen Verninge og Omegn.

Verninge: Flag, fadbamser og fine fortællinger om foreningslivet.

Alle sejl var sat til, da Borgerforeningen Verninge og Omegn 26. august holdt Verninge Open for blandt andet at gøre opmærksom på de 13 byggegrunde, som var til salg i udstykningen Ellekærshaven. Siden da har byggegrundene levet et stille liv. Faktisk er der ikke blevet solgt en eneste af byggegrundene, som første gang blev sat til salg i maj 2016.

Siden hedder På Assens Kommunes hjemmeside kan du finde en oversigt over alle de grunde, som er til salg i kommunen.Siden hedder www.assens.dk , og nederst til venstre på forsiden kan du klikke dig ind til byggegrundene. I øjeblikket har kommunen 97 byggegrunde til salg.

Henrik Jørgensen, formand for Borgerforeningen Verninge og Omegn, mener, det handler om forkert og for lidt markedsføring.

- Der er ikke blevet gjort noget siden byggegrundene blev sat til salg, andet end det vi selv har gjort. Der mangler simpelthen noget reklame, og der skal ikke kun reklameres lokalt og på assens.dk. Kommunen skal have fat i dem uden for kommunen. De kunne tage på boligmesse, lave målrettede annoncer via Facebook - der er mange ting, de kunne gøre. Det kan ikke alene være beboerforeningens opgave at lave reklame for grundene, siger Henrik Jørgensen, der holder fast i, at det ikke som sådan er Verninge, der får potentielle købere til at dreje rundt på hælene.

- Alle familiehuse i Verninge sælges på ingen tid, så det er ikke sådan, at folk ikke vil bo i Verninge. Det er faktisk lidt mærkeligt, men måske skal der bare hul på bylden. Man får helt lyst til selv at reservere en grund for at se, hvad der sker.