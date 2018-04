Asperup Kirke: En pulje på syv millioner kroner til renovering af Asperup Kirke er resultatet af et cirka 10 år langt forarbejde, hvor menighedsrådet løbende har skaffet fondsmidler samt dannet sig et overblik over, hvor der skal renoveres. Istandsættelsen går i gang til maj, hvor prædikestolen, der er godt slidt, bliver taget ned. Det glæder formanden for kirkens menighedsråd Marion Strandgaard.

Et af målene med istandsættelsen er at kunne opvarme kirken.

- Vores præst har klaget lidt over, at det kan blive temmelig koldt i koret, så der skal vi have indlagt gulvvarme, men først skal vi have fjernet gulvet, så vi kan se de grave, vi ved, gemmer sig derunder. Hvis Nationalmuseet vurderer, at de skal udgraves, venter vi også på det, fortæller hun.

Et andet ønske er, at kirken bliver et par bænke fattigere, så der bliver plads til et flygel, som skal bruges til koncerter. Flyglet står pt. i sognehuset.

Menighedsrådet har blandt andet fået penge fra Middelfart Provsti og Augustinusfonden til renoveringen, som vil tage et års tid. Til efteråret bliver det nødvendigt at lukke kirken helt, og her bliver kirkegængerne henvist til Roerslev Kirke, ellers til sognehuset, hvor kirken vil søge om tilladelse til at holde gudstjenester, indtil kirken igen er klar.

