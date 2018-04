Assens: Nu får Assens også en swingerklub.

Det er blevet en realitet, efter det odenseanske investeringsselskab Prilarn A/S for nylig har købt Assens Vandrerhjem i Adelgade 26.

Direktør Flemming Døngart fra Prilarn A/S fortæller, at investeringsselskabet længe har haft vandrerhjemmet i kikkerten.

- Vi er hele tiden interesserede i at købe ejendomme, hvor vi kan se, at der er grundlag for at lave en god forretning. Og vandrerhjemmet i Assens er både hvad angår størrelse og indretning nærmest perfekt til at rumme en klub for voksne mennesker, siger Flemming Døngart.

“ Herregud da. Vi skriver 2018, og hvem kan dog længere være forargede over, at nogle mennesker synes, det er hyggeligt at mødes med hinanden og have det rart sammen Direktør Peter Døngart, Prilarn A/S

I februar kom det frem, at Lungeforeningens tidligere ejendom Boserup Minde på Old Gyde i Glamsbjerg også skal lægge lokaler til en swingerklub.

Flemming Døngart vil ikke løfte sløret for, hvornår swingerklubben i Assens åbner. Men planen er, at det bliver inden årets udgang.

- Nu går vi lige så stille i gang med at sætte vandrerhjemmet i stand, og så tager vil ellers en dag ad gangen, siger Flemming Døngart.

Han frygter ikke, at etableringen af vandrerhjemmet vil skabe problemer for beboerne i området. Heller ikke selv om det er placeret lige midt i centrum af byen.

- Herregud da. Vi skriver 2018, og hvem kan dog længere være forargede over, at nogle mennesker synes, det er hyggeligt at mødes med hinanden og have det rart sammen, lyder det fra Flemming Døngart, der ikke vil fortælle, hvad Prilarn A/S har betalt Assens Kommune for vandrerhjemmet.