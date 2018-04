Under murbrokkerne fra et sammenstyrtet hotel i byen Indore er ti fundet døde. Ti andre er reddet ud i live.

Mindst ti mennesker er døde og tre andre såret i et bygningskollaps i det centrale Indien.

Det oplyser indisk politi søndag morgen lokal tid.

I løbet af natten er det med mukkerter og motorsave lykkedes redningsarbejdere at redde ti overlevende ud fra murbrokkerne.

Ulykken skete lørdag aften lokal tid, da et fire etager højt hotel kollapsede i byen Indore i delstaten Madhya Pradesh

Søndag morgen meddeler politiet, at op mod fem personer stadigvæk kan være fanget under murbrokkerne.

Avisen Times of India rapporterer, at hotellet var faldefærdigt, og at bygningen kollapsede, da en bil kørte ind i den.

Hotellet havde 25 værelser og lå i Indores handelscentrum tæt på tog- og busstationer. Indore ligger knap 900 kilometer syd for New Delhi.

Det sker ofte i Indien, at bygninger styrter sammen, fordi mange bygherrer forsøger at springe over, hvor gærdet er lavest, ved at bruge dårligere materialer. Samtidig føres der utilstrækkeligt tilsyn med byggerier i landet.

Massiv efterspørgsel på boliger i og omkring Indiens største byer og omfattende korruption resulterer ofte i ulovlige bygninger.

I august sidste år blev 33 mennesker dræbt, da en boligejendom bestående af lejligheder kollapsede i Mumbai.