Odense Teater løfter sløret for en sæson, der blandt andet byder på en modstandsklassiker, nyskrevet politisk drama, Lars von Trier-komedie og Lindgren-eventyr.

Trods 79 år på bagen kandiderer Kjeld Abells "Anna Sophie Hedvig" til titlen "en moderne klassiker". Det mener teaterdirektør, Jens August Wille, der indleder sæson 2018-19 på Odense Teater med modstandsdramaet, som også har plads i den danske kulturkanon. "Anna Sophie Hedvig" er historien om en uanselig skolefrøken, der for at redde sin lille verden og det, hun tror på, myrder den kommende skolebestyrer. - På overfladen er Anna Sophie Hedvig en stærk kvinde, men er hun det også i virkeligheden? Hvornår er det legitimt at gøre noget, der strider mod lov og ret? Ville det for eksempel have være rigtigt at skyde Hitler? Det var den slags spørgsmål, Kjeld Abell næsten profetisk tog hul på i 1939. Han forsvarer ikke hendes handling, men insisterer på nødvendigheden af at tage politisk stilling, siger Jens August Wille og fortætter: - Stykket er aktuelt i en opbrudstid som vores, hvor politikere, meningsdannere og menigmand udtrykker sig på en hård og uforsonlig måde, som ville have været utænkelig for bare fem-syv år siden. Uddrag af sæson 2018-19 Store Scene:"Anna Sophie Hedvig" af Kjeld Abell. 6-27/9.



"Nissebanden i julemandens land". 15/11-22/12.



"Død over eliten" af Thomas Markmann. 1/2-2/3.



Teatersalen, Odeon:



"Intet" af Janne Teller. Repremiere. 18/8-8/9.



"Tom" - en musikalsk fortælling om Tom Kristensen. 24/9-2/10.



"Direktøren for det hele" - efter Lars von Triers film. 3-24/11.



"Mio, min Mio" af Astrid Lindgren. 15/1-9/3.



Store Sal, Odeon:



"Leonora Christina" - ny dansk musical. 22/1-15/2

Folk og elite

Politiske og moralske spørgsmål presser sig på i andre af sæsonens forestillinger. - Vi har længe ledt efter det helt rigtige skuespil om elite og populisme, men uden at finde det, så nu har vi bedt dramatikeren Thomas Markmann skrive det til os. "Død over eliten", som stykket hedder, er ikke færdigskrevet, men teaterdirektøren opremser nogle af dets angrebsvinkler: Hvad sker der, når demokratiet og det politiske system kommer til kort? Vokser afstanden mellem folk og elite? Hvem vil samfundets bedste, og er der nogen, der har patent på at være folkets stemme? - Det er ikke en tilfældighed, at "Død over eliten" får premiere i valgåret 2019, for vi synes, der er al mulig grund til af hylde demokratiet, siger Jens August Wille.

Lars von Trier

For ni år siden fejrede Odense Teater triumfer med "Breaking the Waves". I år er det en anden Lars von Trier-film, komedien "Direktøren for det hele", der bliver omsat til scenekunst. - Stykket er et humoristisk opgør med new management-bølgen, eller i hvert fald en udlevering af hvor galt det kan gå, når ledelsen ikke tør tage ansvar, men sætter en falleret skuespiller til at tage tævene.

Lindgren