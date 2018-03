Oure FA indledte kampen med holdets normale sikre boldomgang og spillede Sønderborg tilbage på grænsen til eget målfelt. Sønderborg stod stærkt i defensiven og levede på enkelte omstillinger.

Oure spillede og spillede på egne præmisser uden den forløsende scoring, der kunne have åbnet kampen. Der var under en halv time tilbage af kampen, da Fritjof Rosenbaum fik scoret det fortjente føringsmål. Oure fortsatte med at spille tålmodigt og skabte flere store målchancer, inden Sønderborg i det 85. minut fik en stor chance for udligning, inden debutanten, 17-årige Frederik Ravn scorede til 2-0 i det 90. minut. (KAI)