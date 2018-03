Første kamp i Alka Superligaens nedrykningsspil blev spillet lørdag aften i Silkeborg, hvor FC Helsingør var på besøg.

Helsingør var undervejs bagud med 0-2 efter to scoringer af offensivspilleren Marc Rochester, men formåede alligevel at få en 3-2-sejr med hjem fra Søhøjlandet.

Med sejren har Helsingør seks point op til andenpladsen i pulje 1, som betyder overlevelse. Silkeborg mister derimod et vigtigt skridt i forhold til at hente AGF på andenpladsen.

AGF har et point mere end Silkeborg inden søndagens udekamp mod Hobro.

Det var en åben slagudveksling, hvor Silkeborg styrede det meste af kampen. Helsingør havde dog også sine perioder, hvilket holdet udnyttede til fulde ved at tage alle tre point på trods af at have været nede med to mål.

Det var ikke kedeligt i Silkeborg, hvor første halvleg bød på flere store chancer i begge ender.

Det var specielt Silkeborgs højreside med backen Jens Martin Gammelby og kantspilleren Vladimir Rodic, som voldte FC Helsingør problemer.

Sidstnævnte fik også en afgørende hovedrolle, da han på flotteste vis lagde op til midtbanespilleren Marc Rochesters 1-0-mål efter 19 minutter.

Kort før pausen gentog de svendestykket, og så kunne Rochester fordoble Silkeborgs føring til 2-0. Minuttet senere reducerede Helsingør til 1-2 ved Matheus Leiria.

Det gav Helsingør blod på tanden, og ti minutter inde i anden halvleg udlignede Felipe Tontini for Helsingør til 2-2.

Helsingør ville mest i anden halvleg, og det blev understreget, da Adnan Mohammed sparkede et flot langskud ind seks minutter før tid til 3-2, som også blev kampens slutresultat.